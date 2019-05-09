دعاء اليوم الرابع من رمضان: "اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ"

دعاء اليوم الرابع من رمضان: "اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ"
الخميس 09/مايو/2019 - 09:33 م
Advertisements
Advertisements
اقرأ دعاء اليوم الرابع من رمضان الموافق 9 مايو 2019، وهذا بعد أداء صلاة التراويح في المسجد، فلقد أوصانا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بقراءة الأدعية في شهر رمضان الكريم لأن اجرها عظيم عند الله عز وجل:
دعاء اليوم الرابع شهر رمضان
" اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ، وَ اَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وسَتْرِكَ، يا اَبصَرَ النّاظِرينَ ".
وعن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الذِّهْنَ وَالتَّنْبِيهَ، وَأَبْعِدْنِي مِنَ السَّفَاهَةِ وَالتَّمْوِيهِ، وَأجْعَلْ لِيّ نَصِيبًا فِي كُلِّ خَيْرٍ أُنْزِلَ فِيهِ، بِجُودِكَ يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ".
Advertisements
المزيد عن: وحوي ياوحي موعد صلاة المغرب موعد صلاة التراويح موعد السحور موعد الامساك موعد الافطار موعد الاذان موعد آذان الفجر مواقيت الصلاة في رمضان مواقيت الصلاة مائدة رمضان صلاة شهر رمضان الكريم شهر رمضان سفرة رمضان رمضان كريم رمضان جانا رمضان 2019 رمضان 1440 رمضان
- في أول يوم صيام.. أدعية قبل الإفطار في رمضان
- دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان
- أدعية للصائم قبل الإفطار في رمضان
- أدعية رمضان.. أفضل أدعية لشهر رمضان 1440 - 2019
- دعاء اليوم الرابع من رمضان 2019 .. وأفضل أوقات الدعاء
- قبل أذان المغرب والإفطار.. اعرف دعاء اليوم الرابع من رمضان 1440
- ردد دعاء رابع يوم رمضان قبل آذان المغرب لنيل الأجر والثواب
- بعد صلاة التراويح.. يمكنك قراءة دعاء اليوم الرابع من رمضان
- أفضل الأدعية| دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان 1440