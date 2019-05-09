دعاء اليوم الرابع من رمضان: "اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ"

اقرأ دعاء اليوم الرابع من رمضان الموافق 9 مايو 2019، وهذا بعد أداء صلاة التراويح في المسجد، فلقد أوصانا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بقراءة الأدعية في شهر رمضان الكريم لأن اجرها عظيم عند الله عز وجل:





دعاء اليوم الرابع شهر رمضان





" اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ، وَ اَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وسَتْرِكَ، يا اَبصَرَ النّاظِرينَ ".





وعن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الذِّهْنَ وَالتَّنْبِيهَ، وَأَبْعِدْنِي مِنَ السَّفَاهَةِ وَالتَّمْوِيهِ، وَأجْعَلْ لِيّ نَصِيبًا فِي كُلِّ خَيْرٍ أُنْزِلَ فِيهِ، بِجُودِكَ يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ".