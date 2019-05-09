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دعاء اليوم الرابع من رمضان: "اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ"

الخميس 09/مايو/2019 - 09:33 م
دعاء اليوم الرابع من رمضان: اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ
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اقرأ دعاء اليوم الرابع من رمضان الموافق 9 مايو 2019، وهذا بعد أداء صلاة التراويح في المسجد، فلقد أوصانا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بقراءة الأدعية في شهر رمضان الكريم لأن اجرها عظيم عند الله عز وجل:

دعاء اليوم الرابع شهر رمضان

" اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ، وَ اَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وسَتْرِكَ، يا اَبصَرَ النّاظِرينَ ".

وعن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الذِّهْنَ وَالتَّنْبِيهَ، وَأَبْعِدْنِي مِنَ السَّفَاهَةِ وَالتَّمْوِيهِ، وَأجْعَلْ لِيّ نَصِيبًا فِي كُلِّ خَيْرٍ أُنْزِلَ فِيهِ، بِجُودِكَ يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ".
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