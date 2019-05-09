مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر (تغطية مباشرة) في الدوري المصري Zamalek live
الخميس 09/مايو/2019 - 09:26 م
الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر (تغطية مباشرة) في الدوري المصري Zamalek live
أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تشكيل الفريق لمواجهة وادى دجلة ، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين ، لمسابقة الدوري المصري لكرة القدم ، والتي تنطلق في تمام العاشرة مساء ، على ملعب بتروسبورت .
وضم تشكيل الزمالك لمواجهة وادى دجلة كلا من :
في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش
في خط الدفاع : عبد الله جمعه - محمود علاء – محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام
في خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمود كهربا – يوسف اوباما - احمد سيد زيزو
في خط الهجوم : عمر السعيد
ويتواجد على دكة البدلاء : عماد السيد حارس مرمي - محمد عبد الغني - ايمن حفني - حميد احداد - محمد ابراهيم - ابراهيم حسن - بهاء مجدي
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