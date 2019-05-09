الكشف عن المرشح المفضل لقيادة برشلونة

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن إدارة برشلونة استقرت على المرشح المفضل لقيادة الفريق الكتالوني في الموسم المقبل في محل إرنستو فالفيردي.

وقال برنامج الشرينتيجو الشهير في إسبانيا، إن رونالد كومان، المدير الفني الحالي للمنتخب الهولندي هو المرشح المفضل بالنسبة لإدارة برشلونة لقيادة البارسا في الموسم المقبل بدلا من فالفيردي.

وتابع البرنامج أن إيريك تين هاج، مدرب أياكس الهولندي هو الخيار الثاني بالنسبة لبرشلونة حال فشل النادي في جلب كومان.

وتزداد الشائعات حول رحيل فالفيردي في نهاية الموسم الجاري بعد الإقصاء المذل أمام ليفربول الإنجليزي برباعية نظيفة يوم الثلاثاء الماضي بالرغم من فوز الفريق ذهابا بثلاثية وغياب أبرز نجوم الريدز عنه مثل محمد صلاح وربرتو فيرمينو ونابي كيتا لكن فالفيردي لم يستغل ذلك وودع البطولة للموسم الثاني على التوالي.



