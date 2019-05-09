أفضل الأدعية| دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان 1440
الخميس 09/مايو/2019 - 09:23 م
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دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان الكريم، إليكم أفضل الأدعية التي يمكنكم ترديدها في شهر رمضان الكريم، وفي اليوم الرابع من شهر رمضان إليكم أفضل دعاء يمكن ترديده لنيل الأجر والثواب:
دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان الفضيل لعام 1440
" اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ، وَ اَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وسَتْرِكَ، يا اَبصَرَ النّاظِرينَ ".
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