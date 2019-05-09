ننشر ملخص الحلقة الرابعة لأهم مسلسلات رمضان 2019

يتبارى نجوم مصر والوطن العربي، للفوز بأذهان وعيون المشاهدين وتحقيق أعلى نسب مشاهدة، يخوض السباق هذا العام نحو27 مسلسلا، تستعرض" الفجر" الحلقة الرابعة لأهم المسلسلات درامية.

بدل الحدوتة 3

حل الفنان محمد شاهين ضيف على الحلقة الرابعة من مسلسل بدل الحدوتة 3 ، والذي يتم عرضه على شبكة قنوات cbc، وتدور احداث العمل حول شخصية بيلا مستشارة العلاقات العاطفية التي يلجاء إلى بعض الاشخاص لتساهدهم في التقرب من الاشخاص الذين يريدون الارتباط بهم.

تسعي بيلا لافساد حفل زفاف الفتاة التي يحبها محمد شاهين الذي يخاف من الارتباط، تنجح في النهاية في تزويج محمد شاهين لحبيبته بعد هروب العريس خوفا من مسئوليات الزواج .

مسلس بدل الحدوتة 3 يشارك في بطولته مجموعة من النجوم منهم شيماء سيف ومحمد سلام وسمير غانم وأحمد رزق وبيومي فؤاد، وهو من تأليف أيمن وتار وشريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.

ولد الغلابة

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "ولد الغلابة" للنجم أحمد السقا، والتي تعرض على شاشة "mbc مصر" اعتراف مي عمر ‘‘فرح‘‘ بوضع سم لزوجها ‘‘عزت‘‘ هادي الجيار في الأكل لكي تتخلص منه ومن تعذيبه لها.

وفجأة قالت ‘‘لعزت‘‘ إنها تكذب عليه ولم تضع له شيئا بل كانت تخيفه وتهدده لكي ‘‘يطلقها ‘.

كما شهدت الحلقة قيام ‘‘ ضاحي‘‘ محمد ممدوح بصفح أحمد السقا ‘‘عيسى‘‘ بالقلم على وجهه كما كشفت ‘‘صفية‘‘ شقيقة السقا وتجسد دورها إنجي المقدم العلاقة التي تربط بين أختها ‘‘ قمر ‘‘وضاحي‘‘ وحذرتها منه وطلبت منها ألا تقابله وذهبت إلى ضاحي حيث كشفت أحداث اللقاء حب ‘‘ضاحي‘‘ ل‘‘صفيه‘‘ وطلبت منه أن يبتعد عن شقيقتها ولا ينتقم منها ومن عيسى.

ولد الغلابة‘‘ بطولة المسلسل: أحمد السقا، ومحمد ممدوح ومي عمر، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وإدوارد، وكريم عفيفي، وهادي الجيار، وصفاء الطوخي وآخرون، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، والمنتج صادق الصبّاح.

كلبش 3

عرضت مساء اليوم الخميس، الحلقة الرابعة من مسلسل "كلبش3"، واستكملت الحلقة خريطة أحداث الحلقة السابقة، بعدما افتتح سليم الأنصاري شركة أمن بعنوان "الذئب العجوز" تحت ضغط من رجل الأعمال "أكرم صفوان"، وفي أول أيام عملها تعرض كمين للشرطة بجانبها لهجوم إرهابي مسلح، فاندفع سليم الأنصاري إلى الشارع بمسدسه، وقتل أربعة من المسلحين.

وساعد سليم فيما فعله شخصيتين جديدتان، "بروسلي" ويقوم بها الفنان أحمد العوضي، و"صدام ويؤديها الفنان محمود حافظ، حيث تصادف وجودهما بهذا الوقت في الشركة من أجل العمل مع الأنصاري، بالإضافة لشخصية سميح التي يلعبها الفنان الشاب محمد علي رزق، وهو مهندس كمبيوتر متخصص، و"ريم" التي تقوم بها الفنانة يسرا اللوزي وهي اختصاصية نفسية.

يذهب اللواء جلال والضابط عوني إلى شركة سليم من أجل التحقيق معه حول ما شاهده وتعرض له أثناء الهجوم المسلح، وخلال حديث اللواء جلال مع الأنصاري يعرب له عن قلقه من الاثنين اللذان ساعداه في قتل الإرهابيين ويشدد عليه بضرورة التحقيق معهما.

يقابل سليم رجل الأعمال أكرم صفوان في منزله ويعرف أنه دبر الحادث الذي وقع بجانب الشركة من أجل عمل دعاية قوية لها، وعرف أيضًا أنه من دبر حادثة مؤتمر "رجال الأعمال" التي وقعت في أحداث الحلقة الثانية.

فيما بعد يجتمع سليم مع موظفين شركته الذين اختارهم بعناية بعد جلسات حديث طويلة، وقام بتوزيع الأدوار عليهم، وبدأت شركته بالعمل.

اختتمت أحداث الحلقة حيث طلب سليم من صديقه الضابط الذي يقوم بدوره الفنان عمر الشناوي الحضور لمنزله ليلاً، وارتدى نفس ملابسه وركب سيارته، وذهب لمكان غامض اجتمع فيه سراً مع اللواء جلال ولم يتم الإفصاح عما يدور بينهما.

الزوجة 18

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "الزوجة 18" معرفة هايدي "هيدي كرم" أن زوجها حمزة "حسن الرداد" تزوج عليها سيدتين، لتواجه جيجي "سلوى خطاب" ولكنها دافعت عن حمزة.

وتعلم اللبنانية لاميتا "غنوة محمود" أن حمزة تزوج عليها "دهب" في نفس ليلة حفل زفافها وتساومه على الطلاق منه مقابل حصولها على 200 ألف دولار أمريكي، بعدما دفعته في البحر وتركته ليلة كاملة في الماء.

وتقرر هايدي أن تلتقى إحدى زيجات حمزة السابقات وتتفق معها على الاتحاد من أجل الانتقام من حمزة.