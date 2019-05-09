ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حوارات الكرميليت في بث مباشر من المتروبوليتان الى المسرح الصغير

الخميس 09/مايو/2019 - 09:22 م
حوارات الكرميليت في بث مباشر من المتروبوليتان الى المسرح الصغير
Advertisements
طباعة
محمود حنفي
 
Advertisements
تواصل دار الاوبرا المصرية النقل المباشر لعروض اوبرا المتروبوليتان حيث يبث فى السادسة مساء السبت 11 مايو الى المسرح الصغير اوبرا حوارات الكرميليت  للمؤلف الفرنسي فرانسيس بولانك.


تدور الأوبرا حول قصة عدد من الراهبات الفرنسيات اللائى يعِشن حالة ذعر مستمر خوفاً من تعرضهن لعقوبة الإعدام بعد اندلاع الثورة الفرنسية عام 1789 حيث يبرز الحوار بأسلوب واقعي الحالات النفسية التي تعيشها المرأة أمام احتمال الموت .


يشار إلى أن أوبرا حوارات الكرميليت يمكن تصنيفها ضمن الموسيقى الرومانتيكية المتأخرة مع لمسات جديدة معاصرة تميز التيارات الموسيقية فى القرن العشرين والتى تتجلى في إدخال عناصر من موسيقى الجاز والايقاع تمتزج مع مفردات كلاسيكية تقليدية .
حوارات الكرميليت في بث مباشر من المتروبوليتان الى المسرح الصغير
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي 2018/2019
فالنسيا - أسبانيا
x
21:00
آرسنال - إنجلترا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الزمالك
x
22:00
وادي دجلة