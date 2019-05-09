"حسان" يتصدر.. ماذا بحث المصريون على جوجل؟

رصد محرك البحث جوجل أبرز الموضوعات المتداولة، اليوم الخميس، 4 رمضان حيث ترصدت عدد من الموضوعات محركات البحث ، تستعرض "الفجر" أبرز هذه الموضوعات المتداولة.

الشيخ حسان

احتل الشيخ محمد حسان المركز الأول في تريندات البحث في جوجل بأكثر من عشرين الالف عملية بحث، ذلك بعد تداول أنباء عن وفاته ليخرج أحمد حسان نجل الداعية السلفي "محمد حسان" ليكشف حقيقة وفاة والده، خاصة بعد الأخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرضه الأخير لأزمة صحية أدت إلى وفاته.

ونشر نجل الداعية السلفية عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك" صورة تجمعه مع والده معلقا عليها: «حفظك الله يا أبي الغالي وأطال عمرك وأسعد قلبك ومتعنا ببقائك في أتم صحة وعافية ونفع بك الإسلام والمسلمين»، لتكون إجابة واضحة للأخبار التي تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية.

مسلسل أرطغرل

حقق مسلسل أرطغرل المركز الثاني في تريندات البحث في جوجل بأكثر من عشرة الالف عملية بحث ، تعرض قناة TRT1 التركية أحداث مسلسل أرطغرل الحلقة 147 الموسم الخامس، وتعتبر هذه أول حلقة يتم عرضها خلال شهر رمضان المبارك.

تبدأ الحلقة بحديث بيبولات مع أرطغرل بأن نهايتك قد جائت ومعها نهاية كل نسلك، ثم يقوم أرطغرل بضربه، ولكن يمنعه المحاربون، ثم يقوم أريكبوغا بقتل إحدى محاربيه لعدم تنفيذه أوامره.

جدير بالذكر أن هذا الجزء يعتبر هو نهاية أرطغرل، على أن يبدأ موسم جديد تحت اسم قيامة عثمان، تستمر شخصية تورغور بعد وفاة أرطغرل فهو سوف يساند عثمان في حروبه وأيضا في تكوينه للدولة العثمانية.

حكيم زياش

حققت الأخباى المتعلقة بحكيم زيارش اللاعب المنتخب المغربي، المركز الثالث بأكثر من خمسة الالف عملية بحث في جوجل ، حيث حقق حكيم زياش نجم منتخب المغرب ونادي أياكس أمستردام الهولندي رقماً مميزاً مع فريقه في الأدوار الاقصائية بالنسخة الحالية من مسابقة دوري ابطال اوروبا.

وسجل حكيم زياش هدفاً في خسارة أياكس أمستردام الهولندي أمام توتنهام الإنجليزي بنتيجة 2 – 3 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "يوهان كرويف أرينا"، في "إياب" نصف نهائي دوري ابطال اوروبا.

مسلسل زالزال 3

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان، الذى يتم عرضه على قناة dmc، مفاجأة ماجد المصرى - "خليل كتخا"، بأن رمضان - "محمد حربى"، هو صاحب الفراشة فى زفاف ابنته، فيسأله عن مكان إقامته ليخبره بأنه يعيش مع سامى عبد الحليم - "عم غبريال"، وأنه يدرس فى كلية التجارة، وبعد عام سيتخرج فى الكلية وسيبنى منزل والده الذي انهار بسبب الزلزال.

ظهرت حلا شيحة للمرة الأولى فى الأحداث من خلال شخصية "صافيا" أثناء حملة انتخابية لنائب الدائرة ويدعي "قاسم بيه"، وتقف "حلا" أمام الناس وتخبره بأن ما يقوله في الحملة الانتخابية مجرد وعود أطلقها فى الدورة السابقة دون أن ينفذ منها شيئا.

ايتن عامر

قالت الفنانة اَيتن عامر من خلال لقائها ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إن ريهام كممثلة كويسة، ولكن تحتاج أن تشتغل على نفسها، من خلال ذهابها إلى ورش للتمثيل، مضيفة : "إنها مذيعة مش ممثلة وخبرتها في التمثيل قليلة".

لتهاجم الإعلامية ريهام سعيد الفنانة آيتن عامر بسبب تصريحاتها في حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "شيخ الحارة" مع الإعلامية بسمة وهبة، وكتبت ريهام على صفحتها الخاصة بـ"إنستجرام" قائلة: " أيتن عامر مش هرد عليكي احترامًا لأختك الكبيرة المحترمة، وعشان ردي هايوجعك، أنا متعودتش أوجع حد، بس أنتي صعبانة عليا".

هشام جمال

ظهر المطرب هشام جمال ضمن أحداث مسلسل بدل الحدوتة 3، حيث قدما أغنية الخليجية "تعال تعال" للفنانة دنيا سمير غانم والفنان هشام جمال ضمن أحداث مسلسلها الجديد الذى يُعرض فى رمضان الجارى "بدل الحدوتة 3".

وأغنية "تعال تعال" من كلمات أمير طعيمة وهشام جمال، وتوزيع مادى، وألحان إخراج ومونتاج هشام جمال.

يذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة 3"، يقدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمر .