قرقاش: مرافعة الدوحة أمام العدل الدولية "متناقضة"
الخميس 09/مايو/2019 - 08:22 م
وكالات
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أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن مرافعة الدوحة أمام محكمة العدل الدولية اتسمت بالتناقض والضعف.
وقال قرقاش عبر "تويتر"، اليوم الخميس: "انتهت المرافعات اليوم أمام محكمة العدل الدولية، ولا جديد من الفريق القانوني القطري".
وأشار إلى أن معضلة الدوحة الكبيرة أنها تدعي التمييز ضد مواطنيها، ليتبين في المحكمة أنها تحجب المواقع التي تسهل حركتهم وتتعمد تقييدهم.
وأضاف: "تناقض زعزع موقفهم القانوني وأحرج محاميهم وأضعف مرافعتهم".
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