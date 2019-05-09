ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

قرقاش: مرافعة الدوحة أمام العدل الدولية "متناقضة"

الخميس 09/مايو/2019 - 08:22 م
قرقاش: مرافعة الدوحة أمام العدل الدولية متناقضة
أنور قرقاش
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن مرافعة الدوحة أمام محكمة العدل الدولية اتسمت بالتناقض والضعف.


وقال قرقاش عبر "تويتر"، اليوم الخميس: "انتهت المرافعات اليوم أمام محكمة العدل الدولية، ولا جديد من الفريق القانوني القطري".

وأشار إلى أن معضلة الدوحة الكبيرة أنها تدعي التمييز ضد مواطنيها، ليتبين في المحكمة أنها تحجب المواقع التي تسهل حركتهم وتتعمد تقييدهم. 

وأضاف: "تناقض زعزع موقفهم القانوني وأحرج محاميهم وأضعف مرافعتهم".


Advertisements
المزيد عن: مرافعة قرقاش تويتر تناقض العدل الدولية الدوحة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي 2018/2019
فالنسيا - أسبانيا
x
21:00
آرسنال - إنجلترا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الزمالك
x
22:00
وادي دجلة