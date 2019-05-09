كورة ستار الان مشاهدة مباراة تشيلسي واينتراخت Yalla Shoot اليوم كورة لايف بث مباشر مباراة تشيلسي واينتراخت

يسعى موريزيو ساري للوصول إلى أول نهائي أوروبي له على الإطلاق عندما يستضيف فريقه تشيلسي إينتراخت فرانكفورت في مباراة الإياب من نصف نهاية دوري أوروبا.





يعتبر تشيلسي المرشح المفضل نظراً للجودة التي يمتلكونها ، لكنهم أضعف بكثير بدون Nolo Gante.









أمام فرانكفورت ثلاثة لاعبين مميتين هم لوكا يوفيتش وأنتي ريبيك وسيباستيان هالر الذين يمكن أن يؤذوا أي فريق ، ولا يهمهم أحد دون لاعب خط الوسط الرئيسي.





أظهر تعادل 1-1 في مباراة الذهاب مدى قدرة الجانب الألماني على المنافسة والآن مع تشكيلة أقوى ، يمكن أن يزعج بلوز بشكل جيد حقًا إذا لم يكونوا في القمة.





إليك توقعات مراسلينا ...





دارين لويس - تشيلسي 3-1 فرانكفورت (Agg: 4-2)





لا أتوقع أن يتقدم فريق مهاجم في فرانكفورت مع تشيلسي قادر على التقدم والتركيز على كل طاقاته على هذه التعادل. سوف يفوزون.





نيل ماكلمان - تشيلسي 2-0 فرانكفورت (Agg: 3-1)

بالتأكيد لا يمكن أن يفشل تشيلسي في إكمال المهمة ضد فريق إينتراكت فرانكفورت الذي تعرض للجلد 6-1 في نهاية الأسبوع.





سيكون الانتهاء من الموسم بمركز دوري أبطال أوروبا ونهائي أوروبي موسمًا أوليًا قويًا لموريسيو ساري - خاصة مع تعاسة جماهير بلوز قبل ستة أسابيع فقط.

يجب أن يكون الهدف الإضافي والميزة المنزلية كافية لتشيلسي للتقدم الليلة ، لكن فريق موريزيو ساري سيحتاج إلى التركيز طوال الوقت لإنجاز المهمة.





آندي دن - تشيلسي 3-0 فرانكفورت (Agg: 4-1)

مدعومًا بتأمين الفوز بدوري أبطال أوروبا ، سيكون تشيلسي ممتلئًا بالثقة في هذا الأمر. توقع فوزًا مريحًا.





جون كروس - تشيلسي 3-1 فرانكفورت (Agg: 4-2)

عندما يكون تشيلسي في حاجة إلى نتيجة ، فقد تم إنجازه. لا يزال يعتقد أن كأس أوروبا وأربعة أشهر هو موسم جيد لموريزيو ساري على الرغم من بعض السلبية.



