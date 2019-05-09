ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رجوي: يجب إزالة المشاريع النووية للملالي

الخميس 09/مايو/2019 - 08:25 م
رجوي: يجب إزالة المشاريع النووية للملالي
Advertisements
طباعة
محمد سمير
 
Advertisements
قالت مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إنّ تصريحات الملا روحاني، أثبتت مرة أخرى أنه يجب إزالة المشاريع النووية اللاوطنية.

وأكدت ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، والوقف الكامل لتخصيب اليورانيوم، وقبول البروتكول الإلحاقي، قائلة: "تصريحات الملا روحاني أثبتت مرة أخرى أنه يجب إزالة المشاريع النووية اللاوطنية، النظام ولبقاء كيانه بحاجة إلى أسلحة الدمار الشامل والحروب في المنطقة".

وأوضحت رجوي، أنه سبق وأعلنت المقاومة الإيرانية مراراً، أن التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي، ووقف التخصيب، وقبول البروتكول الإلحاقي، ووصول حرّ للمفتشين إلى المراكز والمنشآت المشبوهة للنظام، هي عوامل ضرورية لتخلي الملالي عن القنبلة النووية".
Advertisements
المزيد عن: مريم رجوي طهران الملالي المقاومة الإيرانية إيران
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي 2018/2019
فالنسيا - أسبانيا
x
21:00
آرسنال - إنجلترا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الزمالك
x
22:00
وادي دجلة