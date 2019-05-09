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محمد إمام بعد مشهد جوعه في "هوجان": "الوطن العربي كله عزمني على الأكل"‬

الخميس 09/مايو/2019 - 08:20 م
محمد إمام بعد مشهد جوعه في هوجان: الوطن العربي كله عزمني على الأكل‬
محمد إمام
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شيماء عطية
 
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أعرب الفنان الشاب محمد إمام عن سعادته بتفاعل الجمهور مع دوره في مسلسل "هوجان" حيث يقدم دور شخص ذو قدرات جسديةكبيرة لكنه محدود الذكاء.‬

وحقق المشهد الذي سرق فيه "هوجان" بيتزا لجوعه، تفاعل كبير من الجمهور، وأكد "إمام" أن الوطن العربي كله عزمه على أكل بعد عرض المشهد.‬

ونشر "إمام" المشهد عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "تويتر"، وعلق: "انا لو اعرف ان ⁧‫#الوطن_العربي‬⁩ حيعزمني أكل عنده بعد المشهد ده .. انا كنت عملته من زمان أحلى و أطيب جمهور في العالم ⁧‫#هوجان‬⁩ ".‬


مسلسل "هوجان" يشارك في موسم رمضان المقبل، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سيرينجي لصاحبها تامر مرسي.
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