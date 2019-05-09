محمد إمام بعد مشهد جوعه في "هوجان": "الوطن العربي كله عزمني على الأكل"‬

أعرب الفنان الشاب محمد إمام عن سعادته بتفاعل الجمهور مع دوره في مسلسل "هوجان" حيث يقدم دور شخص ذو قدرات جسديةكبيرة لكنه محدود الذكاء.‬

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وحقق المشهد الذي سرق فيه "هوجان" بيتزا لجوعه، تفاعل كبير من الجمهور، وأكد "إمام" أن الوطن العربي كله عزمه على أكل بعد عرض المشهد.‬

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ونشر "إمام" المشهد عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "تويتر"، وعلق: "انا لو اعرف ان ⁧‫#الوطن_العربي‬⁩ حيعزمني أكل عنده بعد المشهد ده .. انا كنت عملته من زمان أحلى و أطيب جمهور في العالم ⁧‫#هوجان‬⁩ ".‬









مسلسل "هوجان" يشارك في موسم رمضان المقبل، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سيرينجي لصاحبها تامر مرسي.