محمد إمام بعد مشهد جوعه في "هوجان": "الوطن العربي كله عزمني على الأكل"
الخميس 09/مايو/2019 - 08:20 م
شيماء عطية
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أعرب الفنان الشاب محمد إمام عن سعادته بتفاعل الجمهور مع دوره في مسلسل "هوجان" حيث يقدم دور شخص ذو قدرات جسديةكبيرة لكنه محدود الذكاء.
وحقق المشهد الذي سرق فيه "هوجان" بيتزا لجوعه، تفاعل كبير من الجمهور، وأكد "إمام" أن الوطن العربي كله عزمه على أكل بعد عرض المشهد.
ونشر "إمام" المشهد عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "تويتر"، وعلق: "انا لو اعرف ان #الوطن_العربي حيعزمني أكل عنده بعد المشهد ده .. انا كنت عملته من زمان أحلى و أطيب جمهور في العالم #هوجان ".
مسلسل "هوجان" يشارك في موسم رمضان المقبل، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سيرينجي لصاحبها تامر مرسي.
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