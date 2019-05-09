مصرع شخصين وإصابة ٣ آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالغربية
الخميس 09/مايو/2019 - 08:19 م
أيمن يحيي
Advertisements
Advertisements
لقيَ شخصين مصرعهما، وأصيب 3 أخرون، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، اليوم الخميس، بالطريق الدولى "طنطا - كفر الشيخ" بنطاق محافظة الغربية، بسبب السرعة الزئادة.
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدولى "طنطا - كفر الشيخ"، بنطاق المحلة الكبرى وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية، وتبين أن الحادث نتج عنه مصرع شخصين وإصابة 3 أخرين، وجميعهم مقيمون بمساكن طلعت حرب بمدينة المحلة الكبرى.
وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى المحلة العام، وحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة لتجرى شئونها.
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدولى "طنطا - كفر الشيخ"، بنطاق المحلة الكبرى وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية، وتبين أن الحادث نتج عنه مصرع شخصين وإصابة 3 أخرين، وجميعهم مقيمون بمساكن طلعت حرب بمدينة المحلة الكبرى.
وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى المحلة العام، وحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة لتجرى شئونها.
Advertisements
- مصرع 2 وإصابة 8 في تصادم سيارتين بالمنيا
- مصرع وإصابة 4 أشخاص اثر انقلاب سيارة بـ"ساحلي" بالبحيرة
- إصابة 7 في انقلاب سيارة ميكروباص بالغربية
- مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بسوهاج
- بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادث مروع بالغربية
- عاجل.. وفاة 4 وإصابة 11 إثر حادثتي تصادم وانقلاب سيارة على "صحراوي البحيرة"
- إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بالغربية
- "الفجر" تنشر أسماء المصابين في حادث طريق طنطا – المحلة الكبرى
- مصرع شخص وإصابة 7 آخرين إثر حادث انقلاب سيارة بالغربية