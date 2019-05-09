مصرع شخصين وإصابة ٣ آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالغربية





لقيَ شخصين مصرعهما، وأصيب 3 أخرون، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، اليوم الخميس، بالطريق الدولى "طنطا - كفر الشيخ" بنطاق محافظة الغربية، بسبب السرعة الزئادة.تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدولى "طنطا - كفر الشيخ"، بنطاق المحلة الكبرى وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية، وتبين أن الحادث نتج عنه مصرع شخصين وإصابة 3 أخرين، وجميعهم مقيمون بمساكن طلعت حرب بمدينة المحلة الكبرى.وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى المحلة العام، وحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة لتجرى شئونها.