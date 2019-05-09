ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ضبط عاطلين بحوزتهما 98 طربة حشيش في القاهرة

الخميس 09/مايو/2019 - 07:57 م
ضبط عاطلين بحوزتهما 98 طربة حشيش في القاهرة
أرشيفية
Advertisements
طباعة
سليم الهواري
 
Advertisements
شنت مديرية أمن القاهرة، حملة مكبرة على الخارجين عن القانون بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وأسفرت عن ضبط عاطل، سبق اتهامه فى قضية "مخدرات"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزته 90 طربة لمخدر الحشيش وزنت نحو 29,500 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول. 
 
وفى ذات السياق فقد  أسفرت  جهود مديرية أمن القاهرة عن ضبط عاطل، حال تواجده بدائرة قسم شرطة السيده زينب، وبحوزته 8 طرب لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول. 
 
فيما ضبط عاطل، سبق اتهامه فى قضيتين "قتل – مخدرات"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وبحوزته 500 جرام لمخدر الحشيش ، مبلغ مالي، هاتف محمول. 
 
وقد تم فى وقت لاحق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة.

Advertisements
المزيد عن: مديريه امن القاهرة الخارجين عن القانون الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي 2018/2019
فالنسيا - أسبانيا
x
21:00
آرسنال - إنجلترا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الزمالك
x
22:00
وادي دجلة