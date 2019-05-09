تشكيلة أرسنال الرسمية في مواجهة فالنسيا

‏أعلن يوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي فالنسيا الإسباني، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة الدوري الأوروبي.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : بيتر تشيك.





خط الدفاع : ميتلاند نايلز - كوسينلي - مونريال - سوكراتيس.





خط الوسط : تشاكا - توريرا - كولاسيناك - مسعود أوزيل.





خط الهجوم : لاكازيت - أوباميانج.



