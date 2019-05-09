بعد "سمير وشهير وبهير"..أحمد فهمي يعود بالزمن للعصر الفرعوني

شهدت نهاية الحلقة الرابعة من مسلسل "الواد سيد الشحات" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد فهمي، عودة كل من سيد الشحات وزوجته ريتاج وشقيقه فخرالعرب، بالزمن إلى عام الشمس وعصر الأسرة الرابعة الذي يحكمها الملك خوفو.









وتعد هذه هي المرة الثانية التي يعود فيها أحمد فهمي بالزمن للوراء في عمل فني له، بعدما شارك في بطولة فيلم "سمير وشهير وبهير" عام ٢٠١٠، الذي عاد فيه بالزمن لفترة السبعينيات من القرن العشرين.









وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.









"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أسامة (أوس أوس).