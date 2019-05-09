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تشيلسي بالقوة الضاربة أمام فرانكفورت

الخميس 09/مايو/2019 - 08:02 م
تشيلسي بالقوة الضاربة أمام فرانكفورت
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أحمد عصام
 
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أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : كيبا.

خط الدفاع : ايمرسون، كريستينسن، ديفيد لويز، ازبليكويتا.

خط الوسط : لوفتس تشيك، جورجينهو، كوفاسيتش، ويليان.

خط الهجوم : جيرو، ايدين هازارد.
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