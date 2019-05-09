كورة لايف مشاهدة مباراة ارسنال وفالنسيا بث مباشر yalla shoot يلا شوت| لينك بث مباشر ارسنال ضد فالنسيا اونلاين بدون تقطيع

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يلا شوت ارسنال وفالنسيا بث مباشر koralive الدوري الأوروبي ارسنال مباشر، مباراة ارسنال وفالنسيا مشاهدة اونلاين بدون تقطيع، انتهت مباراة الذهاب بين ارسنال وفالنسيا على ملعب الإمارات الخميس الماضي بفوز الفريق الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث تقدم فالنسيا بهدف مفاجئ في الدقائق الأولى من عمر المباراة، إلا أن أرسنال تدارك الموقف سريعاً بهدفي لاكازيت في الشوط الأول، ومع نهاية الشوط الثاني يضيف أوباميانج الهدف الثالث لأصحاب الأرض، وسنضيف لكم رابط يلا شوت مشاهدة ارسنال وفالنسيا بث مباشر في الساعة التاسعة مساءاً اليوم، والتي تهم جماهير الجانرز المتشوقة لإحراز لقب قاري.





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مباراة ارسنال وفالنسيا بث مباشر اونلاين يلا شوت، مشاهدة ارسنال وفالنسيا كورة لايف بدون تقطيع، يلا شوت ارسنال وفالنسيا الدوري الأوروبي، يتفوق فريق فالنسيا في المواجهات المباشرة بين الفريقين تاريخياً، وهو الأمر الذي يأتي في مصلحة الفريق الأسباني قبل مواجهة العودة بنصف نهائي الدوري الأوروبي الليلة، ويحاول فريق الخفافيش تسجيل هدفين على الأقل للعبور إلى المباراة النهائية وملاقاة الفائز من مواجهة تشلسي وإنتراخت فرانكفورت.





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