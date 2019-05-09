أحمد فهمي وهنا الزاهد يعودان لعام الشمس في "الواد سيد الشحات"

نجح كل من سيد الشحات وزوجته ريتاج وشقيقه فخرالعرب، في سرقة جوهرة المهراجا الهندي، وذلك ضمن أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "الواد سيد الشحات"، وبعدها حاولوا بيعها في محل الأثاث، حيث ثمنها صاحب المحل ب٢ مليون دولار لكنه رفض شرائها لأنها مسروقة.









وبعدها حاولوا بيع الجوهرة مجددًا لعالم، استخدمها في تشغيل آلة للعودة بالزمن للوراء، ثم طالبوه بإعادتهم بالزمن ٧ سنوات لتغيير الوضع وعدم سرقة أموال السحاوي، وبالتالي تنحل أزمتهم، وهو ما قام به العالم، ولكنهم اكتشفوا عودتهم لعام الشمس وعصر الأسرة الرابعة التي يحكمها الملك خوفو.









وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.