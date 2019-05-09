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صابرين تنهار من البكاء في "هاني في الألغام"

الخميس 09/مايو/2019 - 07:56 م
صابرين تنهار من البكاء في هاني في الألغام
هاني في الألغام
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مريم الشريف
 
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انهارت الفنانة صابرين، من البكاء، عقب حدوث إنفجارات حولها أثناء رحلة السفارى الوهمية لها فى إطار مقلب "هانى فى الألغام".


واعتذر الفنان هانى رمزى" لها، إلا أنها علقت: "لا يا هانى، إيه الهزار ده، ونبى روحنى بيتى".


وكانت "صابرين" تعتقد أنها فى رحلة سفارى، للترويج للسياحة فى أحد الصحارى فى مصر، تم تمشيطها من الألغام، إلا أن هذا الأمر كان ضمن مقلب "هانى فى الالغام".
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