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الحبس المؤقت لرئيسة حزب العمال في الجزائر

الخميس 09/مايو/2019 - 07:51 م
الحبس المؤقت لرئيسة حزب العمال في الجزائر
لويزة حنون
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وكالات
 
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أمر قاضي التحقيق، بالمحكمة العسكرية بالجزائر بإيداع رئيسة حزب العمال المعارض لويزة حنون الحبس المؤقت، وذلك على خلفية قضية شقيق الرئيس المستقيل، السعيد بوتفليقة، ورئيس المخابرات الأسبق الجنرال توفيق، والجنرال عثمان طرطاق.

ويعتبر حزب العمال، أحد أكبر الأحزاب المعارضة في الجزائر، وأعلنت الأمينة العامة لحزب العمال عدم ترشحها للانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها، في أبريل الماضي، بعد تأكد ترشح الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

ويتبنى حزب العمال الجزائري، وهو حزب اشتراكي، الأفكار "التروتسكية"، وتقوده لويزة حنون منذ تأسيسه في 1990.

ويعد الحزب من أهم الأحزاب في الساحة السياسية في البلاد منذ إطلاق التعددية الحزبية في 1989.
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المزيد عن: لويزة حنون حزب العمال حبس السعيد بوتفليقة الجزائر
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