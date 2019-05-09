ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

tv on كوول يلا شوت - كورة ستار .. مشاهدة مباراة أرسنال وفالنسيا بث مباشر اليوم | الاسطورة - كورة لايف

الخميس 09/مايو/2019 - 07:50 م
tv on كوول يلا شوت - كورة ستار .. مشاهدة مباراة أرسنال وفالنسيا بث مباشر اليوم | الاسطورة - كورة لايف
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
يتيح لكم موقع الفجر مباريات مشاهدة مباراة فالنسيا وارسنال بث مباشر  ضمن بطولة الدوري الاوروبي الك يوم الاثنين بتاريخ 9 من مايو فى تمام الساعة 10:00 بتوقيت مكة المكرمة ، 9:00 بتوقيت القاهرة ، 8:00 بتوقيت الجزائر والمغرب .


موعدكم اليوم مع للقاء فريقينفالنسيا وارسنال  ضمن قائمة الدوري ابطال اسيا وستكون المباراة فى غاية الصعوبة والاثارة بين الفريقين ، ويتنافس كل من فريقين فالنسيا وارسنال  على هذه البطولة لتتصدر الي المركز الاول فى الدوري .

يوتيوب لايف بدون تقطيع وجدير أن مباراة الذهاب إنتهت بفوز نادي أرسنال بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف وحيد من قبل نادي فالنسيا الإسباني .



Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي 2018/2019
فالنسيا - أسبانيا
x
21:00
آرسنال - إنجلترا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الزمالك
x
22:00
وادي دجلة