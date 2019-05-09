ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أفضل وقت لتناول الشاي والقهوة في رمضان

الخميس 09/مايو/2019 - 06:53 م
أفضل وقت لتناول الشاي والقهوة في رمضان
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
يجب تناول الشاي والقهوة في رمضان بإعتدال لكونها لا تخلو من الفوائد الغذائية، فالقهوة تنشط الدورة الدموية كما أنها تحتوي على مواد مضادة للأكسدة تعمل كمضاد للخلايا السرطانية.

ولا تحتوي القهوة على الكثير من السعرات الحرارية، فالقهوة الأميركية تحتوي على 30 سعرة ، والقهوة العربية 15 سعرة ، والتركية 20 سعرة ، أما الكابتشينو فهو الأعلى بإحتوائه على 100 سعرة حرارية .

أما بالنسبة للشاي فلا يحتوي على أية سعرات حرارية تقريباً إذا لم يضاف إليه السكر ، والشاي ينظم ضغط الدم ويخفض مستوى الكوليسترول الضار بصحة الإنسان .

وينصح بتجنب تناول كميات كبيرة من المشروبات التي تحتوي على الكافيين وقت السحور، حيث يسبب شرب الشاي والقهوة إلى فقدان المعادن والأملاح ، وبالتالي الشعور بالعطش ويفضل إستبدال الشاي الأسود بالأخضر كونه أكثر فائدة .

كما يوصي الأطباء بشرب فنجان واحد من القهوة والشاي بعد ساعتين من تناول وجبة إفطار صحية ومتوازنة .
Advertisements
المزيد عن: كوليسترول رمضان بعد الفطار الشاي والقهوة السحور 7
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي 2018/2019
فالنسيا - أسبانيا
x
21:00
آرسنال - إنجلترا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الزمالك
x
22:00
وادي دجلة