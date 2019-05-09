أفضل وقت لتناول الشاي والقهوة في رمضان

يجب تناول الشاي والقهوة في رمضان بإ عتدال لكونها لا تخلو من الفوائد الغذائية، فالقهوة تنشط الدورة الدموية كما أنها تحتوي على مواد مضادة للأكسدة تعمل كمضاد للخلايا السرطانية.





ولا تحتوي القهوة على الكثير من السعرات الحرارية، فالقهوة الأميركية تحتوي على 30 سعرة ، والقهوة العربية 15 سعرة ، والتركية 20 سعرة ، أما الكابتشينو فهو الأعلى بإحتوائه على 100 سعرة حرارية .





أما بالنسبة للشاي فلا يحتوي على أية سعرات حرارية تقريباً إذا لم يضاف إليه السكر ، والشاي ينظم ضغط الدم ويخفض مستوى الكوليسترول الضار بصحة الإنسان .





وينصح بتجنب تناول كميات كبيرة من المشروبات التي تحتوي على الكافيين وقت السحور، حيث يسبب شرب الشاي والقهوة إلى فقدان المعادن والأملاح ، وبالتالي الشعور بالعطش ويفضل إستبدال الشاي الأسود بالأخضر كونه أكثر فائدة .





كما يوصي الأطباء بشرب فنجان واحد من القهوة والشاي بعد ساعتين من تناول وجبة إفطار صحية ومتوازنة .