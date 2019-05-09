موانئ دمياط: وصول 8 سفن حاويات وبضائع اليوم

سجلت موانئ دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصول سفينتي حاويات، و6 سفن بضائع عامة، بينما غادرته 4 سفن حاويات، و7 سفن بضائع عامة.





وأفاد بيان صادر عن المركز الإعلامي للمينا، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار اتمام إجراءات الدخول.





وأضافت الهيئة أن قطارين بحمولة 2659 طن قمح قد غادرا الميناء، كما غادرته 724 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 39 ألفا و825 من البضائع العامة، منها 70 سيارة نقل محملة بنحو 3 آلاف و848 طن قمح، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 171 ألفا و508 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 41 ألفا و753 طنا من القمح.





وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 1500 طن يوريا، و3009 طن رمل، و18500 طن ملح، و6016 طن كوارتز، و3000 طن علف، وبلغت حركة الصادر من الحاويات 432 حاوية (مكافئة)، وعدد حاويات الوارد 164 حاوية (مكافئة)، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 964 حاوية (مكافئة)، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 20026 طن حديد، و780 طن خشب، و1500 طن خردة، و6113 طن قمح، و6000 طن فول صويا، و8870 طن ذرة.