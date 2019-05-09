ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هل يعود بوفون إلى يوفنتوس في الموسم المقبل ؟

الخميس 09/مايو/2019 - 06:31 م
هل يعود بوفون إلى يوفنتوس في الموسم المقبل ؟
Advertisements
طباعة
ريهام عبد المحسن
 
Advertisements

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي قررت رحيل جيانلويجي بوفون حارس مرمى الفريق في الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية بأن بوفون سيرحل عن باريس سان جيرمان في يونيو المقبل لعدم تلقيه أي عرض من إدارة بطل الدوري الفرنسي لتجديد عقده.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بوفون انضم لباريس سان جيرمان في الصيف الماضي من يوفنتوس الإيطالي ويتبادل الحراسة في الموسم الجاري مع ألفونس أريولا.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن بوفون تعرض لانتقادات لاذعة بعد أخطاؤه الفاحة في الموسم الحالي تحديدا أمام مانشستر يونايتد في مباراة العودة في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن الصحافة الإيطالية بأن بوفون يقترب من العودة لصفوف يوفنتوس كمنصب إداري في الموسم المقبل، في حين يخطط باريس سان جيرمان لضم ديفيد دي خيا من مانشستر يونايتد.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي 2018/2019
فالنسيا - أسبانيا
x
21:00
آرسنال - إنجلترا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الزمالك
x
22:00
وادي دجلة