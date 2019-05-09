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شيخ الأزهر يحذر الزوجة من الخروج دون إذن زوجها

الخميس 09/مايو/2019 - 06:33 م
شيخ الأزهر يحذر الزوجة من الخروج دون إذن زوجها
شيخ الأزهر
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كساب أحمد
 
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قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن القول بأن حصول المرأة على إذن الزوج، للخروج من المنزل، يقلل من حريتها، أمر غير صحيح، لأنه لا توجد حرية مطلقة في أي شريعة.

وتابع "الطيب"، خلال حواره ببرنامج "حديث شيخ الأزهر"، المذاع على فضائية "المصرية"، مساء الخميس، أن بعض الزوجات المتحررات ترى أن مسألة الإذن من الزوج، تعني تحول المنزل إلى سجن، وهذا جهل بمفاهيم الشريعة الإسلامية، لافتَا إلى أن إذن الزوجة للخروج من المنزل ضروري، لاستقرار الحياة الزوجية في الإسلام.

وأشار إلى أن خروج الزوجة من المنزل دون إذن زوجها يؤلم الزوج، وقد يُؤدي لثورة عارمة من الشك في الزوجة.
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