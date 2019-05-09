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تعرف على تفاصيل أغنية محمد قماح بمناسبة شهر مضان

الخميس 09/مايو/2019 - 06:31 م
تعرف على تفاصيل أغنية محمد قماح بمناسبة شهر مضان
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الفجر الفني
 
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يستعد المطرب محمد قماح لطرح أغنية جديدة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحمل اسم "شهر الصيام"، وهى من كلمات محمد الغوشى وألحان يوحنا وتوزيع بيشوى صفوت ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى انتهى قماح من وضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد "ليالى زمان" تمهيدا لطرحه فى الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن سلم قماح النسخة النهائية من الألبوم للشركة المنتجة.

ومن المقرر أن يطرح الألبوم من خلال إحدى شركات الاتصالات وبعض التطبيقات الموسيقية خلال الايام المقبلة قبل أن يطرح بشكل نهائى فى الأسواق.

ويضم الألبوم 8 أغنيات متنوعة بين جميع أنواع الموسيقى والتى ترضى جميع الأذواق والأعمار حيث يحتوى الألبوم على العديد من المفاجآت التى حرص قماح على تواجدها فى الألبوم الجديد.
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