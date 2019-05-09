تسجيل 720 الف ناخب جديد منهم 304 الاف من التلاميذ والطلبة

حثّ الاتحاد العام التونسي للشغل المواطنين على التسجيل للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، مطلقا شعار “سجّل باش تبدّل”.

وكشف الاتحاد عبر صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” أن عدد المسجلين الجدد بلغ 720 ألف من بينهم 304 آلاف تلميذ وطالب، لافتا إلى أنّ 70% منهم تترواح أعمارهم بين 18 و25 سنة.

وكان الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي قد دعا الى ضرورة القطع مع الخيارات الحالية وتجنّب إعادة إنتاج مخرجات انتخابات 2014 وتشكيل مشهدٍ سياسي ومجتمعي أكثر سوءا من الرّاهن.