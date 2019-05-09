خطوات عمل التمر هندي في المنزل.. من أفضل المشروبات الرمضانية

عليكِ عزيزتي إحضار التمر الجاف لإعداد التمر هندي لتقديمه لأفراد أسرتك على المائدة الرمضانية





قطعي التمر هندي الجاف إلى قطع صغيرة

قومي بملئ وعاء بكوبين من الماء

ثم قومي بإضافة قطع التمر هندي المقطع إلى الماء بالوعاء

أشعلي الموقد واتركي الماء يغلي لمدة 10 دقائق

ثم ارفعي الوعاء من على النار واتركيه حتى يبرد تماما

وعندما يبرد تماما قومي بتصفية الماء من قطع التمر هندي جيدا في ابريق

احضري قطعة قماش ثم قومي بوضع قطع التمر عليها

اربطي قطعة القماش جيدا

ثم قومي بوضعها داخل الإبريق

وبعدد مرور 12 ساعة، قومي بإخراج قطعة القماش منها، واحفظي الإبريق المملوء جانبا.

قومي بعصر قطعة القماش لتصفي الماء العالق بها في وعاء

قومي برمي قطع التمر بعيدا مع الاحتفاظ بالماء في الوعاء

قومي بإضافة الماء الموجود في الوعاء إلى الإبريق الذي رفعنا قطعة القماش منه سابقا.

قومي بإضافة السكر إلى الإبريق مع التقليب حتى يذوب السكر