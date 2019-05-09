خطوات عمل التمر هندي في المنزل.. من أفضل المشروبات الرمضانية
الخميس 09/مايو/2019 - 06:20 م
Advertisements
Advertisements
عليكِ عزيزتي إحضار التمر الجاف لإعداد التمر هندي لتقديمه لأفراد أسرتك على المائدة الرمضانية
قطعي التمر هندي الجاف إلى قطع صغيرة
قومي بملئ وعاء بكوبين من الماء
ثم قومي بإضافة قطع التمر هندي المقطع إلى الماء بالوعاء
أشعلي الموقد واتركي الماء يغلي لمدة 10 دقائق
ثم ارفعي الوعاء من على النار واتركيه حتى يبرد تماما
وعندما يبرد تماما قومي بتصفية الماء من قطع التمر هندي جيدا في ابريق
احضري قطعة قماش ثم قومي بوضع قطع التمر عليها
اربطي قطعة القماش جيدا
ثم قومي بوضعها داخل الإبريق
وبعدد مرور 12 ساعة، قومي بإخراج قطعة القماش منها، واحفظي الإبريق المملوء جانبا.
قومي بعصر قطعة القماش لتصفي الماء العالق بها في وعاء
قومي برمي قطع التمر بعيدا مع الاحتفاظ بالماء في الوعاء
قومي بإضافة الماء الموجود في الوعاء إلى الإبريق الذي رفعنا قطعة القماش منه سابقا.
قومي بإضافة السكر إلى الإبريق مع التقليب حتى يذوب السكر
قومي بإضافة شراب الورد إليه أيضا مع التقليب
Advertisements