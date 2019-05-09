الجندي: "اللي بيقف على بار عشان يحمى مخمور أو رقاصة بيدافع عن باطل"

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن التضحية من أجل أمر تافهة أو التستر على أفعال غير أخلاقية أمر غير مقبول فى الإسلام، مضيفا: "يعنى ايه واحد يقف على بار عشان يحمى مخمورين أو رقاصة، فهذا مثل الذى يدافع عن الباطل".



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "فى ناس ضيعوا نفسهم من غير سبب ودافعوا عن الباطل، لما تلقى باطل المفروض تبعد عنه، فكل هذا ليس من البسالة".



