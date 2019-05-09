الجندي: "اللي بيقف على بار عشان يحمى مخمور أو رقاصة بيدافع عن باطل"
الخميس 09/مايو/2019 - 06:27 م
كساب أحمد
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن التضحية من أجل أمر تافهة أو التستر على أفعال غير أخلاقية أمر غير مقبول فى الإسلام، مضيفا: "يعنى ايه واحد يقف على بار عشان يحمى مخمورين أو رقاصة، فهذا مثل الذى يدافع عن الباطل".
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "فى ناس ضيعوا نفسهم من غير سبب ودافعوا عن الباطل، لما تلقى باطل المفروض تبعد عنه، فكل هذا ليس من البسالة".
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "فى ناس ضيعوا نفسهم من غير سبب ودافعوا عن الباطل، لما تلقى باطل المفروض تبعد عنه، فكل هذا ليس من البسالة".
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