وكيل تعليم الفيوم يعقد اجتماعًا طارئ مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية

وأكد وكيل تعليم الفيوم خلال الاجتماع على عدة ضوابط داخل اللجان منها:

ـ ضرورة الإلتزام بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

ـ ضرورة التواصل المباشر مع غرفة العمليات بالإدارة التعليمية والمديرية.

ـ عمل تقرير يومي لكل لجنة امتحانية وإرساله إلى غرفة العمليات.

ـ غلق أبواب اللجان الامتحانية وعدم دخول أى زائر إلى اللجان.

ـ إعلان دليل اللجان بالمدرسة.

ـ إعلان جدول الامتحان في مكان بارز بالمدرسة.

ـ ضرورة انضباط سير لجان الامتحان واستبعاد أى عضو مقصر من اللجنة فورا.

ـ ضرورة عمل الصيانة البسيطة "إنارة، ديسكات، حمامات "، من أجل تهيئة الجو المناسب للطلاب أثناء الامتحان.

ـ التأكيد على مدير المدرسة عدم ترك المدرسة إلا بعد التسليم لرئيس اللجنة.

ـ ضرورة تواجد الأمن على باب المدرسة، وغلق باب المدرسة قبل بداية الأمتحان.

ـ استلام أوراق الأسئلة من مركز التوزيع مسئولية رئيس اللجنة والمراقب الأول فقط والتسليم لهم فقط.

ـ ممنوع التنقل بأوراق الأسئلة والإجابة بشكل فردي ويتم الذهاب للجان عن طريق السيارات المخصصة لذلك (خطوط السير).

ـ تشكيل لجنة فتح مظروف الأسئلة (فتح وغلق المظروف) وتتكون من أعضاء الكنترول ورئيس اللجنة والمراقب الأول ويفتح المظروف بمعرفتهم جميعًا وفي حضورهم جميعًا بموجب محضر فتح المظروف وقبل بدء اللجنة بتوقيت مناسب.

ـ ختم ورقة الأسئلة فى الأماكن الخالية من الأسئلة.

ـ التقيد بدفتر الحضور والإنصراف الذي تم توزيعه مع المظروف الإداري، التقيد بالمعدلات الواردة فى حافظة اللجنة.

ـ عدم قبول أى أعتذارات نهائيًا إلا بقرار من القومسيون الطبي ويتم إخطار رئيس اللجنة.

ـ الالتزام بالوقت المحدد للإمتحانات.

ـ ضرورة الإهتمام بنظافة اللجان.

ـ مراعاة العدالة والشفافية والنزاهة فى التعامل مع الطلاب.

ـ ممنوع اصطحاب الموبايل نهائيًا مع الملاحظين داخل اللجان وكذلك الطلاب.



ـ التنبية على الملاحظين بعدم الجلوس بجوار الطالب وعدم قراءة الأسئلة أو الاجابة مع الطالب

