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”سلفستر ستالون” يصور شريطه الجديد في الصحراء التونسية

الخميس 09/مايو/2019 - 06:22 م
”سلفستر ستالون” يصور شريطه الجديد في الصحراء التونسية
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محمد وليد الجموسي
 
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قال روني الطرابلسي وزير السياحة في حوار مع جريدة الصباح، نشرته في عددها الصادر اليوم الخميس 9 ماي 2019 ، إنه تم التركيز على استجلاب المخرجين والفنانين الكبار لتصوير أفلامهم في تونس، لدعمها كوجهة سياحية، ومهنم الممثل العالمي ”سلفستير ستالون” الذي سيصور جزءا من شريطه الجديد في الصحراء التونسية، مذكرا في الإطار ذاته بتصوير الفنانة ” كلاوديا كاردينال أحد أفلامها الأسبوع الماضي في جربة .

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