شيخ الأزهر: طاعة الزوجة تأتي في إطار تحقيق رغبة من تحب
الخميس 09/مايو/2019 - 06:24 م
كساب أحمد
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قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن طاعة الزوجة لزوجها ليست من قبيل القهر أو التسلط أو معاملة الرئيس لمرؤوسه، لافتَا إلى أن طاعة الزوجة لزوجها، تأتي في إطار تحقيق الزوجة رغبة من تحب.
وتابع شيخ الأزهر، خلال حواره ببرنامج "حديث شيخ الأزهر"، المذاع على فضائية "المصرية"، مساء الخميس، أن شريعة الإسلام تلزم الزوجة بتحقيق إرادة زوجها من أجل استمرار الأسرة، وعلى الزوجة أن تلتزم برغبة زوجها حتى إذا كان ذلك يخالف إرادتها، وهذا يأتي من باب الإيثار.
وتابع شيخ الأزهر، خلال حواره ببرنامج "حديث شيخ الأزهر"، المذاع على فضائية "المصرية"، مساء الخميس، أن شريعة الإسلام تلزم الزوجة بتحقيق إرادة زوجها من أجل استمرار الأسرة، وعلى الزوجة أن تلتزم برغبة زوجها حتى إذا كان ذلك يخالف إرادتها، وهذا يأتي من باب الإيثار.
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