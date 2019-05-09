صرف جرايات المعلمين النواب في كل الجهات باستثناء 3 ولايات !
الخميس 09/مايو/2019 - 06:20 م
محمد وليد الجموسي
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أكدت الجامعة العامة للتعليم الأساسي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن وزارة التربية أكدت صرف الدفعة الأولى من المستحقات المالية للمعلمين النواب في كل الولايات باستثناء القصرين وسيدي بوزيد وقفصة.
وأرجعت الوزارة السبب لمراقبي المصاريف الذين لم يقوموا بما هو منوط بعهدتهم من إعداد حاجيات الجهات المذكورة من عدد النواب وأصنافهم وبالتالي ضبط الميزانية الخاصة بهم، داعية المندوبيات الجهوية إلى انجاز ذلك في الإبان.
و فيما يخص الدفعة الثانية من مستحقات النواب فقد تعهدت الوزارة بدفعها خلال هذا الأسبوع وفي أقصى الحالات بداية الأسبوع القادم وستكون الدفعة الأخيرة مع تنزيل جراية شهر ماي.
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