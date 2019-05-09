خليفة رونالدو بديل خيسوس في مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اهتمام مانشستر سيتي الإنجليزي بضم جواو فيليكس نجم بنفيكا البرتغالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن مانشستر سيتي مهتم بضم فيليكس الذي تألق برفقة فريقه في الموسم الجاري إذا رحل البرازيلي جابرييل خيسوس في الصيف المقبل.









وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مانشستر سيتي لا يرغب في دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده البالغ 120 مليون يورو في الصيف المقبل لذلك يخطط السيتزنز لدخول لاعبين من صفوفه في صفقة تبادلية لضم فيليكس.









وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بنفيكا يفضل استمرار جواو فيليكس في صفوف الفريق لمدة موسم آخر على الرغم من معرفة النادي باللعروض القوية من كبار أوروبا مثل مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد.









وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن بنفيكا يرغب في رفع قيمة الشرط الجزائي في عقد فيليكس إلى 200 مليون يورو في الفترة المقبلة لتجديد عقده بعد الاهتمام الكبير بضمه من كبار أوروبا مؤخرًا.



