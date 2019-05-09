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برج العامري : حجز 8 قردة مهربة

الخميس 09/مايو/2019 - 06:18 م
برج العامري : حجز 8 قردة مهربة
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محمد وليد الجموسي
 
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تمكنت  دورية تابعة لمركز الاستخلاص ببرج العامري بالطريق السيارة اثر مراقبتها لسيارة خاصة على ملك شخص جزائري الجنسية وتفتيشها من العثور بالصندوق الخلفي على 8 قردة مختلفة الأوزان.
و باستشارة النيابة العمومية اذنت بتحرير محضر جبائي من أجل 'مسك بضاعة متأتية من جنحة التهريب' ومحضر عدلي موضوعه 'حيازة حيوان محمي دون رخصة' واحالته مع السيارة على فرقة الحرس الديواني بمنوبة والتنسيق مع المندوب الجهوي للفلاحة لتسليمه المحجوز المتمثل في 8 قردة.
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