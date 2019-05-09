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تعرف على مخرج المشهد المؤثر لدينا الشربيني وريهام عبد الغفور في "زي الشمس"

الخميس 09/مايو/2019 - 06:13 م
تعرف على مخرج المشهد المؤثر لدينا الشربيني وريهام عبد الغفور في زي الشمس
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يارا أحمد
 
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كشف مصدر مقرب من فريق عمل مسلسل "زي الشمس" ان الذي قام بإخراج المشهد المؤثر أمس بين دينا الشربيني وريهام عبد الغفور، والذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقوة المخرج سامح عبد العزيز وليست المخرجة كاملة ابو ذكري حيث قام سامح با استكمال المسلسل وكان من ضمنها هذا المشهد الذي اثر في المشاهدين بشكل كبير.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتلا مجهولا بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها. 

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.

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