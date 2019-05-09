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هذا ما قالته أيتن عامر على ريهام سعيد في شيخ الحارة

الخميس 09/مايو/2019 - 06:12 م
هذا ما قالته أيتن عامر على ريهام سعيد في شيخ الحارة
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قالت الفنانة أيتن عامر على الإعلامية ريهام سعيد في شيخ الحارة مع بسمة وهبة "هي فنانة جيدة ولكنها تحتاج إلى كورسات في التمثيل لإتقانه بشكل أفضل".

وأضافت آيتن خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس قائلة: "أحب في ريهام سعيد عدم اهتمامها بظورها في الأعمال بشكل جميل، بل أحيانا لا تضع ميك أب".

ولكن هذا التصريح من قبل آيتن عامر أغضب ريهام سعيد بشدة، مادفعها لنشر تدوينة على إنستجرام، قالت فيها:"آيتن عامر مش هارد عليكي احتراما لأختك الكبيرة المحترمة، وعشان ردي هايوجعك وأنا ماتعودتش أوجع حد. بس انتي صعبانه عليه".
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