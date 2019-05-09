مفاجأة مدوية وراء إصرار بوجبا على الرحيل عن مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير صحفية فرنسية بأن الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي مصر على الرحيل عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأفاد موقع Le10Sport الفرنسي بأن بوجبا غاضب من إدارة مانشستر يونايتد التي وقفت مع جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق السابق ضده خلال أزمتهما في منتصف الموسم الجاري لذلك يصر على الرحيل في الصيف على الرغم من إقالة مورينيو في ديسمبر الماضي.





وأشار الموقع الفرنسي إلى أن إدارة مانشستر يونايتد تحاول إقناع بوجبا بالاستمرار مع الفريق لكنه اتخذ القرار منذ أشهر بالرحيل عن الفريق في الميركاتو الصيفي.





وأكد الموقع الفرنسي رغبة بوجبا في اللعب ريال مدريد في الموسم المقبل تحت مثله الأعلى زين الدين زيدان لكن مانشستر يونايتد اشترط الحصول على 160 مليون يورو مقابل بيعه مما يعقد الصفقة على الملكي الذي لا يريد دفع أكثر من 110 مليون يورو.





يذكر أن بوجبا انضم لصفوف مانشستر يونايتد من يوفنتوس في صيف 2016 مقابل 120 مليون يورو ويحصل على 18 مليون يورو سنويا.