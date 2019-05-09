زيدان يحسم موقفه من رحيل لوكا مودريتش

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس عن قرار الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد النهائي بخصوص مستقبل الكرواتي لوكا مودريتش مع الفريق الملكي في الموسم المقبل.





وقالت إذاعة كادينا كوبي الإسبانية، إن زيدان أبلغ لوكا مودريتش باستمراره مع ريال مدريد وجوده ضمن خطط النادي الملكي في الموسم المقبل.





وتابعت الصحيفة أن مودريتش اقترب من توقيع عقد جديد مع لوكا مودريتش لمدة عام إضافي عن عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2020.





وكانت بعض المصادر الإسبانية ذكرت في الفترة الماضية أن زيدان يفكر في رحيل مودريتش عن ريال مدريد إذا ضم بول بوجبا وكريستيان إيركسن في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.