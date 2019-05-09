ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

زيدان يحسم موقفه من رحيل لوكا مودريتش

الخميس 09/مايو/2019 - 06:13 م
زيدان يحسم موقفه من رحيل لوكا مودريتش
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس عن قرار الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد النهائي بخصوص مستقبل الكرواتي لوكا مودريتش مع الفريق الملكي في الموسم المقبل.


وقالت إذاعة كادينا كوبي الإسبانية، إن زيدان أبلغ لوكا مودريتش باستمراره مع ريال مدريد وجوده ضمن خطط  النادي الملكي في الموسم المقبل.


وتابعت الصحيفة أن مودريتش اقترب من توقيع عقد جديد مع لوكا مودريتش لمدة عام إضافي عن عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2020.


وكانت بعض المصادر الإسبانية ذكرت في الفترة الماضية أن زيدان يفكر في رحيل مودريتش عن ريال مدريد إذا ضم بول بوجبا وكريستيان إيركسن في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي 2018/2019
فالنسيا - أسبانيا
x
21:00
آرسنال - إنجلترا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الزمالك
x
22:00
وادي دجلة