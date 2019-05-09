أمير مكة يتابع خطط الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين

تابع الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، نبذة مختصرة عن خطط الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.





جاء ذلك خلال استقبال أمير منطقة مكة رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، محمد العقلا، الذي هنأه بحلول شهر رمضان المبارك .





واشتملت خطط الهيئة أعمالها المتعلقة بالوصاية على أموال القُصَر الذين لا ولي ولا وصي لهم، وإدارة أموالهم، وحفظ الديات والتركات المتنازع عليها، حتى ينتهى الإيجاب الشرعي فيها .





يُشار إلى أن الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين تتولى، وفق نظامها، الوصاية على أموال القصل والذين لا وصي عليهم، كما أن لها القوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعين المحكمة المختصة قيمًا لإدارة أموالهم، ولها إدارة أموال من لا يعرف وارث، وأموال الغائبين والمفقودين والوكالة عنهم في المسائل المالية، ويُناط بها حفظ أموال المجهولين واللقطات والسرقات؛ حتى تثبت لأصحابها شرعًا.





وتشرف الهيئة أيضًا على تصرفات الأوصياء والمقيمين والأولياء، كما أن عليها مسؤولية حفظ الديات والأموال والتركات المتنازع عليها حتى ينتهي الإيجاب الشرعي فيها، إذا عهدت المحكمة المختصة بذلك إلى الهيئة، التي تدير أيضًا الأوقاف الأهلية التي يوصى لها بنظارتها أو التي تعين عليها، وتحفظ أقيام الأوقاف الخيرية العامة حتى شراء البدل من قبل مجلس الأوقاف الأعلى، وذلك بعد إذن المحكمة المختصة بهذا الشأن، وتسند أي مهمة إلى الهيئة بموجب النظام أو بإقرار من مجلس الوزراء أو أمر سام.





وحدد نظام الهيئة صلاحيات رئيسها؛ حيث يتابع القرارات الصادرة من مجلس الإدارة ويتولى تنفيذها، ويقترح مشروع الميزانية والتقديرات المالية والحساب الختامي للمشمولين بهذا النظام ويعرضه على مجلس الإدارة، ويعد التقرير السنوي العام عن أعمال الهيئة ويشرف على منسوبيها طبقًا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح، ويصدر أوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة ويقترح خطط الهيئة وبرامجها، ويشرف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الإدارة عليها، فضلًا عن إعداد الحسابات السنوية لكل وقف من الأوقاف المشمولة بنظام الهيئة، وله أن يفوض بعض الاختصاصات لأحد نوابه.