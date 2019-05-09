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هازارد يقترب من ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو

الخميس 09/مايو/2019 - 05:23 م
هازارد يقترب من ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو
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ريهام عبد المحسن
 
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن صفقة انتقال البلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد اقتربت من الحسم وذلك استعداداً للموسم المقبل.


وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية بأن ريال مدريد اقترب من ضم هازارد نجم تشيلسي بينما سيحصل تشيلسي على خدمات الكرواتي ماتيو كوفاسيتش دون الدخول في صفقة تبادلية.


وكشفت الصحيفة الإسبانية بأن كوفاسيتش سوف ينتقل لتشيلسي بالرغم من العقوبة الموقعة عليه بعدم ضم لاعبين جدد في الصيف والشتاء المقبلين وذلك لأنه كان لاعبا مسجلا في صفوف البلوز منذ صيف 2018.


وأوضحت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد تأخر في إعلان صفقة هازارد بسبب منافسة تشيلسي على مقعد دوري أبطال أوروبا الذي تحقق يوم الأحد الماضي ضد واتفورد.


وأكدت الصحيفة الإسبانية أن هازارد يستطيع بلوغ نهائي الدوري الأوروبي ضد اينتراخت فرانكفورت اليوم وذلك بعد التعادل بهدف لمثله في مباراة الذهاب من أجل توديع جماهير البلوز بشكل مميز.


وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تشيلسي يرغب في 140 مليون يورو من أجل الاستغناء عن هازارد لكن ريال مدريد سوف يقلص المبلغ وسوف تتجاوز الصفقة الـ100 مليون يورو لتنخطى صفقتي جاريث بيل وكريستيانو رونالدو.


ونوهت الصحفية الإسبانية بأن ريال مدريد سيعلن عن صفقة هازارد نهاية الشهر الجاري.

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