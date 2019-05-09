نجم ريال مدريد يرحل إلى البريميرليج الموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن ماركوس يورنتي نجم ريال مدريد الإسباني قرر الرحيل عن صفوف الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بسبب عدم دخوله في حسابات زين الدين زيدان المدير الفني للفريق في الفترة الماضية والمقبلة أيضا.





وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن يورنتي يمتلك عدة عروض من أندية الدوري الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الذي يرغب في ضمه بدلا من رودريجو هيرنانديز المتوقع رحيله إلى مانشستر سيتي بالإضافة إلى إشبيلية وبعض فرق الدوري الألماني على رأسهم آينتراخت فرانكفورت.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن يورنتي يفضل اللعب في الدوري الإنجليزي بعد أن اكتسب خبرة جيدة في الدوري الإسباني.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن يورنتي سوف يرحل عن الميرينجي في الصيف مع وجود خيار إعادة الشراء في عقده بعد أن لعب في موسمين للملكي في 2182 دقيقة فقط.





وذكرت الصحيفة الإسبانية أن يورنتي لن يحصل على فرصة في المباراتين الأخيرتين من الليجا ضد ريال سوسيداد وريال بيتيس من قبل الفرنسي زين الدين زيدان.





ونوهت الصحيفة الإسبانية بأن الثنائي جاريث بيل وداني سيبايوس سوف يلحقان بيورنتي خارج ريال مدريد في الصيف.



