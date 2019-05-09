افتتاح عيادة مجانية بـ"جمعية السيلياك" بالرياض

‎أطلقت إدارة "جمعية السيلياك"، أول أمس الثلاثاء، عيادة مجانية للتثقيف الخاص بمرضى السلياك (التحسس من الجلوتين) والفعاليات المصاحبة له، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الأميرة مشاعل بنت محمد بن سعود، والوفد المرافق لها في مقرها بمركز الأبحاث الطبية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.





‎وأوضح مدير عام الجمعية محمد الزنيدي أن تدشين هذه العيادة يهدف إلى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لمرضى "السيلياك"، وتسهيل تعايشهم مع المرض دون تحمل أي تكاليف مادية.





‎وتستقبل العيادة المصابين بالسلياك وأيضاً المهتمين بالمرض من عائلات المصابين لمتابعة ومراقبة نظامهم الغذائي، وكذلك التصرف الصحيح في حالة ظهور أعراض تتطلب التوجه لمراكز طبية للحصول على العلاج اللازم.





‎وحضرت الأميرة مشاعل والوفد المرافق لها محاضرة تعريفية عن الجمعية وعن مرض السلياك، والتي قدّمتها المتطوعة لمى الصالح (طالبة طب) الموجهة للمتطوعين الجدد الملتحقين بالجمعية.





‎من جهة أخرى، ذكرت أخصائية التغذية بالجمعية إلهام يحيى أن العيادة سوف تفتح أبوابها يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وعلى الراغبين بالاستفادة من خدمات العيادة حجز موعد عن طريق الرابط





‎‏docs.google.com/forms/d/e/1FAI علماً بأن مواعيد الدوام في رمضان من الساعة ٩:٣٠ مساءً حتى ١١:٣٠ مساءً.





‎وقدّم مدير عام الجمعية محمد الزنيدي الشكر الجزيل للأميرة مشاعل وأعضاء مجلس الإدارة على الدعم والمشاركة في تحقيق هذا الإنجاز، والذي سيكون باكورة انطلاق عيادات السلياك في باقي مناطق المملكة بإذن الله حسب الخطة الموضوعة لذلك.



