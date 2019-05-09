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برتوكول تعاون بين المكتبتين الوطنيتين اللبنانية والفرنسية

الخميس 09/مايو/2019 - 05:17 م
برتوكول تعاون بين المكتبتين الوطنيتين اللبنانية والفرنسية
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سعد نبيل
 
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وقع وزير الثقافة الدكتور محمد داود داود على تجديد اتفاقية التعاون بين المكتبة الوطنية اللبنانية والمكتبة الوطنية الفرنسية في ريشيليو مع رئيسة المكتبة لورانس انجيل بباريس.

 

حيث شدد "داود" على أهمية تفعيل مثل هذه الاتفاقيات التي تعمل على دعم المؤسسات الثقافية في لبنان، لا سيما وان هذه الاتفاقية تهدف الى مواكبة انطلاقة المكتبة الوطنية اللبنانية بعد افتتاحها، وتشجع على استضافة الخبرات المهنية الفرنسية والاستفادة منها في الكثير من المجالات كتنمية المجموعات مثل الفهرسة والترقيم وغيرها، اضافة الى التبادل الثقافي بين المكتبتين الوطنيتين، شاكرا السفارة الفرنسية على جهودها في اتمام انجاز هذه الاتفاقية.

 

فيما نوهت السيدة لورانس انجيل بأهمية التعاون في المجال الثقافي بين لبنان وفرنسا.

 

وكان داود اجرى جولة في ارجاء معرض "هنا بيروت" “C’est Beyrouth”في المعهد الثقافي الإسلامي في باريس ، الذي يجمع عددا كبير من الاعمال الفوتوغرافية والمرئية لعدد من المصورين اللبنانيين والأجانب حول مدينة بيروت وسكانها حيث يستقطب جمهورا واسعا من المهتمين وسجل عدد الزوار منذ افتتاح المعرض في شهر آذار الماضي اكثر من أكثر من 9 آلاف شخص، وفي هذا الإطار نوه الوزير داود بحرفية وجمالية المواهب اللبنانية :"التي تنافس مثيلاتها في العالم وتعتبر أرقى أنواع التمثيل اللبناني في الخارج."

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