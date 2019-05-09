شهد مقر الكلية التقنية بمكة المكرمة فرع الجموم توقيع اتفاقية تعاون بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجامعة أم القرى، بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ومدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل، وعميد الكلية التقنية بمكة المكرمة الدكتور عبدالله بن علي الأعرج.





وأوضح عميد الكلية الدكتور "الأعرج" أن هذه الاتفاقية التشاركية تأتي انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة بخصوص إعادة هيكلة المؤسسات التعليمية والتدريبية بالمملكة ودعم التكامل بينهما من خلال تطوير آلية التحويل والبرامج التكميلية والدراسات العليا للطلاب والمتدربين بين الكليات الجامعية والكليات التقنية في التخصصات المتوافقة.





وأضاف "الأعرج" أن هذه الاتفاقية ستنفذ أوجه تعاون مشتركة وتبادل للخبرات بين القوى البشرية للجهتين في المجالات العلمية والعملية التي تخدم الطرفين في المسارات التعليمية والتدريبية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجامعة أم القرى، وخلق موازنة في التخصصات الأكاديمية والتقنية التي تلبي احتياجات سوق العمل بالمملكة بشكل عام ومنطقة مكة المكرمة بشكل خاص وفق رؤية 2030.





وأشار إلى أن هذه الاتفاقية وخلال فترة سريانها المقررة بثلاث سنوات ميلادية من تاريخ إبرامها ستشمل أيضاً العديد من مجالات التعاون منها البحثية والدورات التطويرية والمناسبات والفعاليات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، والاستفادة من المرافق التابعة للطرفين، وفيما يخص المتدربين والطلاب سيكون هناك توفير فرص التدريب التعاوني في الكلية والجامعة وتطوير برنامج للتحويل والبرامج التكميلية وبرامج الدراسات العليا في التخصصات المتوافقة، وكذلك في جانب التوظيف، وفقاً للاحتياج تبعاً للأنظمة والقوانين في ديوان الخدمة المدنية.