ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مقتل 6 مدنيين في هجوم للتحالف الدولي شرقي سوريا

الخميس 09/مايو/2019 - 05:05 م
مقتل 6 مدنيين في هجوم للتحالف الدولي شرقي سوريا
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
قتل ستة أشخاص على الأقل الخميس، في هجوم شنته مروحيات للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في محافظة دير الزور شرقي سوريا، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء (سانا) الرسمية والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكشفت وكالة (سانا) أن المدنيين الستة لقوا مصرعهم في بلدة الشحيل في هجوم للتحالف الذي يدعم قوات سوريا الديمقراطية المسلح بقيادة أكراد ويسيطر على البلدة عقب تحريرها من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

من جانبه، كشف المرصد أن سبعة مدنيين قتلوا في الهجوم الذي وقع فجراً واستغرق ثلاث ساعات. ومن بين القتلى أب وابناه.

وأكد المرصد السوري ومقره بريطانيا، لكنه يحظى بشبكة واسعة من المتعاونين على الأرض، أن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت شخصين على صلة بتنظيم "داعش".

ولم يدل التحالف أو قوات سوريا الديمقراطية بتصريح إزاء هذه المعلومات.
Advertisements
المزيد عن: مقتل سوريا التحالف الدولي 6 مدنيين
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي 2018/2019
فالنسيا - أسبانيا
x
21:00
آرسنال - إنجلترا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الزمالك
x
22:00
وادي دجلة