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بين موافقة أمير الرياض والختام.. "تفريج كربة" تحصد 2.8 مليون بالخرج

الخميس 09/مايو/2019 - 05:08 م
بين موافقة أمير الرياض والختام.. تفريج كربة تحصد 2.8 مليون بالخرج
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وكالات
 
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اختتمت، أمس الأربعاء، حملة تفريج كربة سجين التي نظمتها إمارة محافظة الخرج، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم "تراحم".

وكان محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، قد دشن انطلاق الحملة يوم الثلاثاء الموافق 18 شعبان الماضي، بناء على موافقة أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر؛ لإطلاق حملة تفريج كربة في المحافظة، وحصدت حتى الآن مبلغ 2.800.000 ريال.

وأقيم الحفل الختامي للحملة مساء أمس الأربعاء في تمام الساعة التاسعة في برج مياه الخرج، واستمر الحفل حتى الساعة الواحدة صباحاً، واستعرض من خلاله قائمة الدعم والتبرعات التي قدّمها رجال الأعمال والشركات وفاعلو الخير، وذلك بحضور محافظ الخرج، وجمع غفير من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية، ورجال الأعمال والإعلام.

وسيشارك القسم النسائي في جمعية البر الخيرية وعدد من الفرق التطوعية النسائية بإقامة منصة تابعة للحملة في مقر الجمعية، وذلك مساء يوم الاثنين ٩/ ٨/ ١٤٤٠هـ عند الساعة ٩ مساء حتى الساعة ١١ مساءً.

ومن جانبها، فقد دعت اللجنة المنظمة للحملة؛ بالمساهمة في حملة تفريج كربة للإفراج عن المساجين المطالبين بحقوق مالية، خاصةً في سجن محافظة الخرج، عبر الحساب البنكي الخاص بالحملة: مصرف الراجحي SA12080000/501608016333332.

يُذكر أن حملة تفريج كربة سجين حققت نجاحاً خلال العام الماضي 1439هـ وحصدت مبلغ 3.813.760 ريالاً، مما ساهم في الإفراج عن 47 سجيناً مطالباً بحقوق مالية خاصة في سجن محافظة الخرج.
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