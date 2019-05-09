12 معلومة لا تعرفها عن الكرة الشاملة

فاجأ آياكس الهولندي جميع عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة في أنحاء العالم ونال احترامهم بعد ما قدمه في بطولة دوري أبطال أوروبا وإطاحته لريال مدريد حامل اللقب لثلاث مواسم متتالية وأكثر الفرق تتويجا باللقب، كما تمكن من الإطاحة بيوفنتوس الإيطالي الذي كان مرشحاً بقوة للفوز باللقب هذا الموسم.





يطبق فريق آياكس طريقة الكرة الشاملة، ولكن ما هي الكرة الشاملة ومن مبتكرها ؟ وما علاقة برشلونة الإسباني بهذه الطريقة وهل تختلف عن التيكي تاكا التي يطبقها الفريق الكتالوني ؟ هذا ما يستعرضه الفجر الرياضي ...





- الكرة الشاملة هي مصطلح يطلق على نظرية تكتيكية تنص على أن أي لاعب في الملعب باستثناء حارس المرمى يستطيع إشغال مركز لاعب آخر من نفس الفريق ولا تعتمد على المرتدة لتكوين هجماتها فهي مبنيّة على تبادل المراكز المستمر والضغط المكثّف.





- تم تأسيس الكرة الشاملة في المجر، حيث أحدث ظهورها ثورة في رياضة كرة القدم في الخمسينات عن طريق جيلها الذهبي الذي كان أبرزهم فيرينتس بوشكاش.





- ينسب إلى منتخب النمسا المنحوس في الثلاثينيات والملقب بالفريق الأعجوبة wonder team بداية منشأ أسلوب الكرة الشاملة في بعض الأوساط الرياضية.





- إرنست هابل النجم النمساوي السابق في فترة الأربعينيات والخمسينيات كان مديرًا فنيًا لهولندا في نهاية الستينيات ومطلع السبعينيات وقدّم أسلوب كروّي صارم مع كل من فريقي أدو دين هاج وفينورد كما درّب هولندا في كأس العالم 1978 عندما أخذوا وصافة البطولة مجددًا.





- جاك رينولدز المدير الفني السابق لآياكس أمستردام في مواسم 1915 حتى 1925 و1928 حتى 1940 و1945 حتى 1947 هو أول من سلّط الضوء على هذا النظام وبدأ تحديد خطواته التكتيكية وهو أول من كتب عن انسيابية هذا الأسلوب من اللعب.





- طور رينوس ميتشلز الذي تدرّب تحت يدي رينولدز وكان المدير الفني السابق لآياكس أمستردام أيضًا هذا الأسلوب الذي أصبح يعرف بالكرة الشاملة حاليًا واستخدمه في تدريبات آياكس والمنتخب الهولندي.





- استمر ستيفن كوفاكس في تحسين هذا الأسلوب بعد انتقال ميتشيلز لتدريب برشلونة الإسباني وكان المهاجم الهولندي يوهان كرويف أفضل ممثل لهذا الأسلوب.





- كشف نهائي الكأس الأوروبية (دوري أبطال أوروبا) 1972 بين آياكس وإنتر ميلان عن أفضل تمثيل للكرة الشاملة وذلك بعد فوز آياكس على إنتر ميلان بهدفين نظيفين، بدأت الصحف الأوروبية بالإعلان عن وفاة الكاتيناتشيو، حيث صرحت الصحيفة الهولندية ألخمين داخبلاد قائلة : " لقد تداعت منظومة إنتر ميلان، تم القضاء على الكرة الدفاعية".





- ناديي برشلونة وأثلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا يلعبون بإسلوب كروي يُعرف بالتيكي تاكا والذي يحمل جذوره من الكرة الشاملة.





- الأسلوب الذي رسّخه يوهان كرويف في فترته التدريبية مع برشلونة الإسباني بين عام 1988 حتى 1995 تطوّر إلى وقتنا الحاضر وأصبح يسمى بالتيكي تاكا.





- تم استخدام هذا النظام المطوّر من قبل برشلونة بقيادة المدرب بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الحالي بالإضافة إلى منتخب إسبانيا الفائز بكأس الأمم الأوروبية 2008 بقيادة المدرب لويس أراجونيس وكأس العالم 2010 وكأس الأمم الأوروبية 2012 بقيادة المدرب فيسنتي ديل بوسكي.





- يختلف أسلوب التيكي تاكا عن الكرة الشاملة بأنه يكثف تركيزه على مداورة الكرة في الملعب وتمريرها بدلا من تبادل المراكز بين اللاعبين.