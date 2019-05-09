ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الرئيس السيسي وحفتر يناقشان قضايا مكافحة الإرهاب

الخميس 09/مايو/2019 - 05:03 م
الرئيس السيسي وحفتر يناقشان قضايا مكافحة الإرهاب
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، في العاصمة المصرية القاهرة، لمناقشة القصايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأوردت الرئاسة المصرية، أن الرئيس السيسي أكد خلال استقباله المشير حفتر على دعم جهود الجيش الليبي في مكافحة الإرهاب والميليشيات المتطرفة.

ومن جانبه، أطلع المشير حفتر الرئيس السيسي على الجهود الليبية من أجل التصدي للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، مشيدا بالجهود المصرية في مكافحة الإرهاب ودعم الحلول السياسية للأزمات العربية.

Advertisements
المزيد عن: قضايا خليفه حفتر الرئيس السيسي الارهاب
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي 2018/2019
فالنسيا - أسبانيا
x
21:00
آرسنال - إنجلترا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الزمالك
x
22:00
وادي دجلة