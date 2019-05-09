الرئيس السيسي وحفتر يناقشان قضايا مكافحة الإرهاب
الخميس 09/مايو/2019 - 05:03 م
وكالات
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استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، في العاصمة المصرية القاهرة، لمناقشة القصايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وأوردت الرئاسة المصرية، أن الرئيس السيسي أكد خلال استقباله المشير حفتر على دعم جهود الجيش الليبي في مكافحة الإرهاب والميليشيات المتطرفة.
ومن جانبه، أطلع المشير حفتر الرئيس السيسي على الجهود الليبية من أجل التصدي للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، مشيدا بالجهود المصرية في مكافحة الإرهاب ودعم الحلول السياسية للأزمات العربية.
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