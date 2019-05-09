لهذه الأسباب لا يجب استثارة أي شخص قبل الإفطار

حذر مختص من محاولة استثارة شخص قبيل الإفطار حتى من خلال المزاح، موضحاً أن البعض سيكون سريع الانفعال؛ بسبب عدة أمور، يأتي من ضمنها نقص السكر والسوائل في الجسم نتيجة للصيام.





وتفصيلاً، قال استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر: لا تحاول أبداً استثارة شخص قبل الإفطار ولو بالمزاح؛ لأن البعض سيكون سريع الانفعال؛ بسبب ‏نقص السكر والسوائل في الجسم، وقلة النوم، بحانب أاعراض انسحابية للانقطاع عن القهوة والتدخين.





تجدر الإشارة إلى أن دراسات أمريكية وبريطانية بيّنت دور الماء في عمل الدماغ، حيث يشكل 75% من الدماغ، ونقص الماء الشديد الذي يمكن أن يحصل لدى البعض خلال الصيام قد يكون مسؤولاً عن اضطراب وظائف الخلايا الدماغية زيادة العصبية والانفعال والتوتر وضعف التركيز.